Официальный Twitter-аккаунт Украины поздравил ООН с Днем русского языка

Официальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал поздравление с Днем русского языка для ООН

Официальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал поздравление с Днем русского языка в ответ на соответствующую публикацию ООН.

Ранее ООН опубликовала в Twitter пост, посвященный Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Аккаунт Украины сделал репост с подписью: «С Днем русского языка, ООН!»

До этого поздравление ООН раскритиковал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию», — заявил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал украинского депутата Максима Бужанского «недобитком» за то, что тот использовал русский язык в эфире.