Хачанов проиграл Джоковичу на «Ролан Гаррос»

Теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже на корте Филиппа Шатрье и завершилась в четырех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 в пользу серба. В полуфинале Джокович сыграет с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и греком Стефаносом Циципасом.

В женском парном разряде в четвертьфинале 7 июня сыграют россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, которым будут противостоять китаянки Се Шувей и Синьюй Ван. В остальных разрядах россиян не осталось.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.