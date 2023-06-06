Последняя россиянка вылетела из женской сетки «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Каролине Муховой в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 6 июня, и продлилась два сета. Победу со счетом 7:5, 6:2 одержала представительница Чехии. Соперницы провели на корте 1 час и 38 минут.

Павлюченкова стала последней россиянкой, вылетевшей из женской сетки «Ролан Гаррос». У мужчин за выход в полуфинал поборется россиянин Карен Хачанов, который 6 июня встретится с сербом Новаком Джоковичем.

В женском парном разряде в четвертьфинале 7 июня сыграют россиянки Верника Кудерметова и Людмила Самсонова, которым будут противостоять китаянки Се Шувей и Синьюй Ван. В остальных разрядах россиян не осталось.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.