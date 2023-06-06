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21:55, 6 июня 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о целях Украины на саммите мира

Зеленский: на саммите мира будут разработаны пошаговые решения по «формуле мира» Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках «саммита мира» страны Запада разработают пошаговое решение проблем по каждому из пунктов «формулы мира». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

Он напомнил, что формула включает в себя 10 пунктов. Собравшиеся страны будут в каждом из пунктов разрабатывать пошаговое решение проблемы. «И потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет», — заявил украинский лидер.

В ноябре 2022 года, во время онлайн-выступления на саммите «Большой двадцатки» G20, Зеленский представил «формулу мира». Она состоит из 10 условий, выполнение которых, по мнению президента, обеспечит решение конфликта в стране.

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    Марина Совина
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