МИД России потребовал от США ответа за взрыв на Каховской ГЭС

Захарова: США должны рассказать России, как Украина применяет западное оружие

Москва считает, что власти США должны подробно отчитаться перед ней о том, осведомлены ли они о том, как именно Украина использует поставленное западными странами оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube.

«Теперь вопрос к [координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону] Кирби, к [пресс-секретарю Белого дома] Карин Жан-Пьер, всем людям, которые отвечают за коммуникации в Белом доме... Вы знали, как используется американское оружие, оружие, которое поставляется на территорию Украины?» — возмутилась она.

Тем самым дипломат призвала американские власти к ответу на подрыв Каховской ГЭС, в котором Москва обвиняет Киев. Захарова также назвала произошедшее терактом.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате инцидента задвижки были повреждены, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению, объект продолжает разрушаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевские власти в подрыве плотины.