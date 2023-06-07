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22:53, 7 июня 2023Мир

Блинкена обвинили в бесчеловечном отношении к украинцам

Экс-чиновник Пентагона Макгрегор обвинил Блинкена в бесчеловечном отношении к украинцам
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в бесчеловечном отношении к украинцам. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Так он отреагировал на слова Блинкена о «поражении» президента России Владимира Путина на Украине и о готовности поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

«Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта», — сказал Макгрегор. По его словам, Белый дом совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Он заявил, что властям Соединенных Штатов должно быть стыдно за свое поведение.

Макгрегор добавил, что Путин уже смог одержать победу над Западом. Он обратил внимание на усиливающуюся рецессию в странах Европы.

По его словам, жители Европы уже не верят в то, что Россия якобы хочет напасть на Евросоюз, поэтому все больше людей выступают за прекращение кризиса.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал мощный пакет поддержки НАТО Украине. По словам политика, он поможет продолжать приводить Украину к стандартам Североатлантического альянса и к совместимости с ним.

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    Марина Совина
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