В Минэнерго рассказали о росте энергопотребления
Глава Минэнерго заявил, что энергопотребление в России с начала года выросло на 0,5%
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5 процента. Его слова приводит ТАСС.
По словам чиновника, Минэнерго в первую очередь обращает внимание на такой показатель, как потребление электроэнергии.
Ранее Шульгинов сообщил, что Россия и Китай обсуждают подписание нового контракта на поставку отечественного угля. Сейчас, по словам министра, этот документ согласовывается.
После в Минэнерго ответили на вопрос о единых ценах на газ для Казахстана и Белоруссии и подчеркнули, что единого подхода для двух стран не будет.