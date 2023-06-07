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22:07, 7 июня 2023Экономика

В Минэнерго рассказали о росте энергопотребления

Глава Минэнерго заявил, что энергопотребление в России с начала года выросло на 0,5%
Николай Шульгинов

Николай Шульгинов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5 процента. Его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, Минэнерго в первую очередь обращает внимание на такой показатель, как потребление электроэнергии.

Ранее Шульгинов сообщил, что Россия и Китай обсуждают подписание нового контракта на поставку отечественного угля. Сейчас, по словам министра, этот документ согласовывается.

После в Минэнерго ответили на вопрос о единых ценах на газ для Казахстана и Белоруссии и подчеркнули, что единого подхода для двух стран не будет.

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    Юлия Мискевич
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