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11:22, 7 июня 2023Мир

Вероятность согласия США на поставку F-16 Украине оценили

Политолог Топорнин назвал решенным вопрос поставок F-16 Украине

Фото: Ann Wang / Reuters

Вопрос поставок истребителей F-16 Украине для США уже практически решен, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность согласия Вашингтона на передачу Киеву своих военных самолетов.

«США уже дали предварительное согласие и сказали, что в принципе не возражают, если будет договоренность западных стран в рамках НАТО и в рамках Европейского союза, и будут страны, готовые представить F-16, находящиеся сейчас на вооружении в войсках. Вопрос практически решенный. В ближайшее время начнется обучение украинских экипажей тонкостям управления F-16, также будут обучать украинских техников. По американским стандартам требуется четыре месяца, чтобы провести качественную подготовку», — объяснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Однако, по его словам, для этого сначала необходимо получить согласие США как страны-производителя.

В мае США подтвердили, что готовы передать Киеву истребители. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию.

Министерство обороны Украины заявляло, что стране необходимо по меньшей мере 48 машин.

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    Варвара Кошечкина
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