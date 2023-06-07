Великобритания выделит деньги МАГАТЭ для поддержки работы на Украине

МИД Британии: Лондон выделит 750 тысяч фунтов МАГАТЭ для поддержки работы на Украине

Великобритания планирует выделить деньги МАГАТЭ в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его работы по ядерной безопасности на Украине. Об этом сказано в заявлении британского МИД.

«Великобритания объявила о дополнительном финансировании Международного агентства по атомной энергии в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его миссии на Украине», — сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что с начала украинского конфликта Соединенное Королевство уже выделило пять миллионов фунтов на поддержку работы МАГАТЭ в стране. Британские власти считают, что это финансирование поможет обеспечить предоставление правительству Украины консультаций по вопросам ядерной безопасности.