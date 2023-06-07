Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 7 июня 2023Мир

Великобритания выделит деньги МАГАТЭ для поддержки работы на Украине

МИД Британии: Лондон выделит 750 тысяч фунтов МАГАТЭ для поддержки работы на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания планирует выделить деньги МАГАТЭ в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его работы по ядерной безопасности на Украине. Об этом сказано в заявлении британского МИД.

«Великобритания объявила о дополнительном финансировании Международного агентства по атомной энергии в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его миссии на Украине», — сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что с начала украинского конфликта Соединенное Королевство уже выделило пять миллионов фунтов на поддержку работы МАГАТЭ в стране. Британские власти считают, что это финансирование поможет обеспечить предоставление правительству Украины консультаций по вопросам ядерной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ООН предрекла ухудшение ситуации в ближайшие часы после разрушения Каховской ГЭС
    Великобритания выделит деньги МАГАТЭ для поддержки работы на Украине
    Гладков сообщил об отсутствии противника на территории Новой Таволжанки
    В МАГАТЭ назвали последствия ЧП на Каховской ГЭС
    В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию вокруг Каховской ГЭС
    Пушилин сообщил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР
    Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло
    Rammstein уволила кастинг-директора из России после обвинений в адрес солиста
    Ученые впервые зафиксировали непорочное зачатие у крокодила
    Инфляция в России ускорилась за неделю
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.