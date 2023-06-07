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17:51, 7 июня 2023Мир

Херш назвал взорвавших «Северные потоки» диверсантов недостаточно осведомленными

Херш: подорвавшие «Северные потоки» американские разведчики могли иметь слабые разведданые
СюжетВзрывы в США:

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Американских разведчиков, которые участвовали в операции по подрыву «Северный потоков», вероятно, можно назвать недостаточно осведомленными о своей миссии, в частности о том, что трубопроводы наполнены российским газом. Об этом в среду, 7 июня, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем блоге на платформе Substack.

«Сотрудники американской разведки (...) не знали, что в трубопроводе протяженностью 767 миль (более 1,2 тысячи километров — прим. "Ленты.ру"), который им было приказано уничтожить, был российский природный газ», — указал журналист.

Херш предположил, что у участников американской операции могли быть слабые разведданые. Он также заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц мог распорядиться заполнить газопровод голубым топливом, чтобы подрыв «Северных потоков» стал более сложной и опасной задачей.

Ранее The Washington Post опубликовало статью, в которой утверждалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагало сведениями о планах Украины по подрыву «Северных потоков». По данным газеты, о планах украинских военных провести скрытую атаку администрация президента США Джо Байдена узнала за три месяца до диверсии.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил власти США в причастности к подрыву «Северных потоков». По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах под прикрытием учений. Он также назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву «Северных потоков». По его мнению, сообщения о причастности к диверсии команды яхты «Андромеда» также несостоятельны.

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