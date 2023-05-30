Журналист Херш назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву Nord Stream

Американский журналист Сеймур Херш назвал полной чушью версию о причастности России к подрыву «Северных потоков», его слова приводит Neue Zürcher Zeitung.

«Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение — они хотели сказать всему миру: "Это были мы!". Полная чушь», — сказал он.

По его мнению, сообщения о причастности к диверсии команды яхты «Андромеда» также несостоятельны. Журналист объяснил, что 16-метровая яхта не может бросить якорь на глубину 80 метров, высадить с кормы двух водолазов и подрывников в тяжелых костюмах, с газовыми баллонами и большим количеством взрывчатки C4.

При этом никого не интересует, что США устроили взрыв на газопроводах, кроме того, никто не задает вопросов правительству страны, подчеркнул Херш.

«Но американцы не могут этого сделать, потому что они знают ответ. Это так — вы не хотите знать. Ничего страшного», — сыронизировал он.

Ранее Сеймур Херш заявил, что США планировали шантажировать Россию диверсией на «Северных потоках», пытаясь таким образом предотвратить проведение спецоперации на Украине. По его словам, идея пригрозить Москве подрывом газопроводов появилась в Вашингтоне еще в 2021 году.