Инфляция в России ускорилась за неделю

Минэкономразвития: годовая инфляции в России за неделю ускорилась до 2,68 процента

С 30 мая по 5 июня годовая инфляции в России ускорилась до 2,68 процента. Неделей ранее показатель равнялся 2,47 процента, сообщает Минэкономразвития.

В Росстате отмечают, что за неделю цены изменились на 0,2 процента. Инфляция разогналась за счет подорожания непродовольственных товаров. Так, средняя стоимость легковых автомобилей выросла с 0,08 до 0,96 процента, в то время как цены на электро- и бытовые приборы сократились на 0,61 процента. Кроме того, в России подорожали различные услуги — по сравнению с прошедшей неделей инфляция в этом сегменте изменилась с 0,19 до 0,41 процента. В основном поднялись в цене туристические услуги (3,56 процента).

Одновременно с этим цены на продукты снизились на 0,04 процента за счет подешевевших фруктов и овощей (минус 1,61 процента). Также упала стоимость яиц (минус 1,2 процента), черного чая (минус 0,4 процента), сосисок, сарделек и молока (минус 0,3 процента). Цены на мясо кур увеличились на 2,4 процента, баранину и сахар-песок — на 1,4 процента, мясные консервы для детского питания — на 1,1 процента.

Россия оказалась единственной страной в Европе, где в апреле подешевели продукты. В годовом выражении цены на еду снизились на 0,22 процента. Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до апреля 2023 года лишь один раз — в июне 2018-го. Тогда она составила 0,42 процента.

Ранее в Центробанке заявили, что годовая инфляция начнет повышаться с мая. Это связано с тем, что весной 2023 года показатель упал до рекордно низких значений за счет эффекта высокой базы. В начале мая инфляция в стране замедлилась до 2,3 процента годовых, эта цифра самая низкая в Европе, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По итогам 2023 года власти прогнозируют инфляцию на уровне 4,5-6,5 процента. При этом, как сообщил РИА Новости министр экономического развития Максим Решетников, в ведомстве не видят рисков, которые бы привели к выходу за пределы прогноза ведомства на уровне 5,3 процента.