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19:21, 7 июня 2023Спорт

МОК рекомендовал отозвать признание IBA во главе с россиянином

МОК рекомендовал отозвать признание IBA во главе с россиянином Кремлевым на основе отчета

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК заявили, что решение основано на отчете по ситуации с IBA. В нем указано, что ассоциация не выполнила необходимые условия для восстановления членства. При этом исполком МОК рекомендует сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже.

1 мая Кремлев высказался о конфликте с МОК из-за исключения бокса из программы Олимпиады. Функционер рассказал, что в организации создали рабочую группу для решения проблемы и ведут переписку с представителями МОК по поводу сложившейся ситуации.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». До этого МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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    Анастасия Борисова
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