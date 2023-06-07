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12:19, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Маэстро Понасенков опроверг задержание в Москве

Shot: историк Евгений Понасенков опроверг задержание в Москве
Евгений Понасенков

Евгений Понасенков. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российский историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, опроверг задержание после конфликта с его участием, произошедшего в Москве. Его слова передает Shot в Telegram.

Понасенков сообщил, что его не задерживала полиция. Как рассказал историк, в центре Москвы он фотографировался с поклонниками. Затем, по его словам, за ним и его приятелем Рамисом Зариповым последовал «грязный и брюхатый» мужчина в нетрезвом состоянии и начал их оскорблять. Зарипов толкнул недоброжелателя, после чего он упал, по словам блогера, из-за алкогольного опьянения. Позже приехали сотрудники полиции, поговорили с участниками конфликта и отпустили их.

Историк также отметил, что ему ничего неизвестно про внутричерепную гематому, которую диагностировали у пострадавшего. «Алкаш нападает на людей, у него мозга нет вообще. Там терять в мозге абсолютно нечего», — высказался он.

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    Олег Давыдов
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