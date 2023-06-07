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16:42, 7 июня 2023Мир

МИД России призвал желающих внести вклад в мир на Украине давить на Киев и Запад

МИД РФ призвал желающих внести вклад в урегулирование на Украине давить на Киев и Запад

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Страны, желающие внести вклад в мирное урегулирование на Украине, должны оказывать давление на Киев и Запад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что западные страны и Украина «прервали переговорный процесс в апреле 2022 года и продолжают делать ставку на затягивание конфликта».

Ранее глава Министерства обороны Индонезии Прабово Субианто предложил ввести на территорию Украины миротворцев ООН и создать демилитаризованную зону. Согласно его мирному плану, стороны конфликта должны отойти от своих текущих позиций на 15 километров.

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на «Большую двадцатку», для обсуждения ситуации на Украине. Он также призывал Запад не поощрять конфликт, а начать говорить о достижении мира.

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    Виктория Кондратьева
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