В России обвинили Украину в планировании провокации с ядерным топливом

Захарова: Украина рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища ядерного топлива

На фоне военных неудач власти Украины рассматривают возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как заявила дипломат, после такого шага Киев планирует обвинить Москву в нанесении ракетного удара по хранилищу. По ее мнению, подобная тактика может свидетельствовать об «абсолютной политической агонии киевского режима».

«Это очевидно. Сами себя довели до края, сами себя загнали в тупик, сами не могут оттуда выйти. Не могут набраться сил, признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории продали самих себя. Нет сил признаться, и теперь они приступили к вот таким масштабным террористическим актам и диверсиям», — добавила Захарова.

Ранее о возможной провокации украинских властей с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове сообщал источник ТАСС. При этом отмечалось, что в случае подобного инцидента ущерб будет нанесен не только востоку Украины, но также территории России, Белоруссии и ряда европейских государств.