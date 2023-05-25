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12:49, 25 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Киева подорвать хранилище ядерного топлива

ТАСС: Киев может планировать провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове

Фото: ТАСС

Киев может планировать провокацию с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«С учетом отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения им (Киевом — прим. «Ленты.ру») очередной резонансной провокации», — говорится в сообщении.

Со слов источника стало известно, что украинские власти готовы подорвать хранилище, чтобы обвинить Москву в нанесении ракетного удара по атомному объекту.

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Алевтина Запольская
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