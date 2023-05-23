В Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны Украины

В Белоруссии пообещали ответить в полную силу при угрозе провокаций Украины на границе

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что Минск ответит в полную силу на провокации со стороны Украины около границ, если они будут угрожать безопасности республики. Его слова приводит БЕЛТА.

Лаппо рассказал о мелких провокациях с украинской стороны и добавил, что на это белорусские пограничники не реагируют. «Если будет нашей безопасности угроза, ответим в полную силу», — отметил он.

Председатель ведомства уточнил, что вдоль границы летают беспилотники, которые случайно оказываются на территории Белоруссии. Пограничники применяют оружие и сбивают дроны. Также, как утверждает Лаппо, кроме пограничников на сопредельной стороне много посторонних людей. Он считает, что на границе должны находиться только сотрудники погранслужбы, тогда никаких провокаций не будет.

В апреле белорусские власти запланировали построить еще две погранзаставы на границе с Украиной. Ранее Киев начал работу над созданием специальной оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Сообщалось, что зона может достигать ширины до двух километров в зависимости от рельефа местности и возможности проводить инженерно-фортификационные работы.

