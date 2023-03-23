Украина начала создание оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией

В Госпогранслужбе Украины рассказали о работе по расширению пограничной зоны с Россией

Украина начала работу над созданием специальной оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает ТАСС.

«Эта специальная пограничная зона, которая, в отличие от обычной в 30-50 метров, может достигать ширины до двух километров в зависимости от рельефа местности и возможности проводить инженерно-фортификационные работы по укреплению определенных направлений», — заявил Демченко.

Он также добавил, что земли, выбранные для создания пограничной территории, передаются в ведение Госпогранслужбы «независимо от формы собственности».

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил об отсутствии ударных группировок на территории Белоруссии. Части ВСУ, дислоцированные на украинско-белорусской границе перешли на другие участки фронта, в частности, в Угледар, Купянск и Артемовск (украинское название — Бахмут).