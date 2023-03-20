На Украине не увидели ударных группировок в Белоруссии

Генерал-лейтенант ВСУ Наев заявил, что Украина не видит ударных группировок в Белоруссии

В Киеве не видят ударных формирований Белоруссии рядом с украинской границей, заявил командующий объединенными силами страны генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев. Его слова приводит РИА Новости.

«По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных формирований со стороны Белоруссии не обнаружено», — сказал Наев.

Подразделения Белоруссии, которые все же находятся на границе с Украиной, по его словам, не имеют ударного потенциала и выполняют оборонительные функции.

Ранее пресс-служба белорусского министерства внутренних дел сообщила, что в стране проводится до 20 обысков в день в рамках борьбы с поддерживающими антигосударственные взгляды лицами, в том числе участниками военных действий на Украине.