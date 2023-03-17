Стало известно о снятии частей ВСУ с белорусской границы и их переброске в Артемовск

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные вблизи белорусской границы, снимаются и перебрасываются на иные участки фронта, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники. Речь идет о 47-й бригаде ВСУ и подразделениях Национальной гвардии страны.

«В ВСУ уже не верят во вступление Белоруссии в конфликт. Подразделения перебрасываются на наиболее сложные участки фронта», — заявил источник канала, указав, что украинские части перебрасывают под Артемовск, Угледар и Купянск.

Ранее американское издание Politico сообщило, что на Западе и Украине стали расти сомнения в целесообразности решения Киева продолжать удерживать Артемовск.