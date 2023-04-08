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18:25, 8 апреля 2023Бывший СССР

Белоруссия решила построить еще две погранзаставы на границе с Украиной

Белоруссия запланировала построить две погранзаставы на границе с Украиной до 2024 года

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Белоруссии запланировали построить еще две погранзаставы на границе с Украиной. О таком решении стало известно из публикаций на портале госзакупок.

На нем были размещены тендеры на выбор компании, которая займется мониторингом тарифов и цен при строительстве объекта. В документах речь идет о строительстве комплексов погранзастав в Наровле Наровлянского района, а также в Боровом Лельчицкого района Гомельской области.

Уточняется, что проекты планируется завершить в апреле и феврале 2024 года соответственно.

В конце декабря 2022 года сообщалось о новой погранзаставе, которую открыли на границе Белоруссии с Украиной. Она появилась в деревне Гдень Брагинского района Гомельской области.

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Полина Матюхина
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