Белоруссия решила построить еще две погранзаставы на границе с Украиной
Белоруссия запланировала построить две погранзаставы на границе с Украиной до 2024 года
Власти Белоруссии запланировали построить еще две погранзаставы на границе с Украиной. О таком решении стало известно из публикаций на портале госзакупок.
На нем были размещены тендеры на выбор компании, которая займется мониторингом тарифов и цен при строительстве объекта. В документах речь идет о строительстве комплексов погранзастав в Наровле Наровлянского района, а также в Боровом Лельчицкого района Гомельской области.
Уточняется, что проекты планируется завершить в апреле и феврале 2024 года соответственно.
В конце декабря 2022 года сообщалось о новой погранзаставе, которую открыли на границе Белоруссии с Украиной. Она появилась в деревне Гдень Брагинского района Гомельской области.