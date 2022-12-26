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21:01, 26 декабря 2022Бывший СССР

На границе Белоруссии и Украины открыли новую погранзаставу

В Белоруссии заявили, что на границе с Украиной открылась новая погранзастава

Фото: Janis Laizans / Reuters

Госпогранкомитет Белоруссии заявил об открытии на границе с Украиной новой пограничной заставы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Торжественное открытие пограничной заставы "Гдень" состоялось 26 декабря в одноименной деревне Брагинского района», — сказано в заявлении. Данный участок границы примыкает к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, добавили в ведомстве.

Уточняется, что в мероприятии открытия погранзаставы модульного типа на юго-востоке республики приняли участие епископ Туровский и Мозырский Владыка Леонид, первый заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, военные Гомельской погрангруппы, а также местные власти. Согласно сообщению, «Гдень» является примером комфортных условий для службы личного состава.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией. По его словам, прорыв может произойти в районе Волынской области. Кива отметил, что провокации осуществят малые группы, которые состоят из украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Кристина Есикова
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