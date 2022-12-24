Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киевом провокаций на границе с Белоруссией

Экс-депутат Рады Кива заявил о подготовке Киевом провокаций на границе с Белоруссией

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил в Telegram, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией.

Политик уточнил, что прорыв границы на территорию Белоруссии может произойти в районе Волынской области. Кива отметил, что провокации будут осуществлены малыми группами, состоящими из украинского нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Бывший депутат добавил, что подобный шаг нужен Киеву как предлог для ввода польских войск на территорию Западной Украины, во Львовскую область.

Ранее Кива заявил, что время правления украинского лидера Владимира Зеленского подходит к концу. По его мнению, режим главы государства не переживет зиму.