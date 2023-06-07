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15:44, 7 июня 2023Мир

Патрушев призвал к ответственности США и их партнеров из-за Каховской ГЭС

Патрушев: США и их партнеры должны нести ответственность за разрушение Каховской ГЭС

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

США, Великобритания и их партнеры, которые координируют деятельность украинских властей, должны нести ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

«США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, западные страны на заседании Совета Безопасности ООН продемонстрировали свою поддержку Киеву. Он подчеркнул, что это было сделано, несмотря на понимание Украиной опасности, которую разрушение несет для населения Херсощины, для находящийся под контролем России Запорожской АЭС.

«ВСУ обстреливают Новую Каховку более года. По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС», — обратил внимание секретарь Совбеза.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате инцидента задвижки были повреждены, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению, объект продолжает разрушаться.

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    Виктория Кондратьева
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