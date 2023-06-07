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18:37, 7 июня 2023Россия

Путин поручил организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области

Песков: Путин поручил главе МЧС организовать помощь в зоне затопления в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать помощь людям, находящимся в зоне затопления в Херсонской области после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — пояснил представитель Кремля.

Ранее МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область после частичного разрушения Каховской ГЭС для ликвидации последствий и оказания помощи местному населению.

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В ночь на 6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее верхняя часть оказалась разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

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    Никита Абрамов
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