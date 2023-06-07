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12:19, 7 июня 2023Спорт

Команда Усика поставила ультиматум Фьюри

Промоутер Александра Усика заявил, что поставил ультиматум команде Фьюри по титульному бою
Александр Усик. Архивное фото

Александр Усик. Архивное фото. Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о переговорах по титульному бою с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводятся на YouTube-канале iFL TV.

Красюк заявил, что поставил ультиматум, и скоро команда Фьюри получит официальное предложение. «И это будет решение Тайсона — принять его или отклонить. Мы сделали все возможное, чтобы бой состоялся. Теперь мяч на стороне Фьюри», — отметил он.

Промоутер подчеркнул, что, приняв предложение, Фьюри получит самый большой бой в карьере. «Если ты мешкаешь, пытаешься торговаться, это показывает, что ты несерьезно настроен. Ты должен отказаться от чемпионского пояса и уйти на пенсию. Возможно, навсегда», — добавил он.

Фьюри и Усик должны были провести поединок 29 апреля, однако 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил о срыве боя. Спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. Переговоры о поединке шли с осени 2022 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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    Дарья Коршунова
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