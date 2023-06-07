Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 7 июня 2023Мир

Захарова назвала возможные поставки Западом ядерного оружия Киеву концом всему

Захарова: возможные поставки Западом ядерного оружия Киеву приведут к концу всему

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Возможные поставки Западом ядерного оружия Киеву приведут к «концу всему». Обеспокоенность выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Если кому-то на Западе хочется выключить на этой планете все — и свет, и в принципе существование, — тогда они, наверное, начнут поставлять и ядерное оружие киевскому режиму. Но это тогда конец всему», — заявила она.

При этом дипломат назвала такое развитие событий маловероятным, при условии что на Западе еще присутствует «логика самосохранения».

Ранее Захарова предрекла Западу провал в случае дальнейшего сталкивания Киева с Москвой. По ее словам, попытки коллективного Запада нацелить украинские власти на продолжение противостояния с Россией обречены на провал.

1 июня на сайте президента Украины появилась петиция с призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому получить доступ к тактическому ядерному оружию НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
    Путин поручил организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области
    Полицейские нашли в доме 60-летнего жителя Херсонской области 187 кустов конопли
    В России предложили ввести минимальную цену на пиво
    Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса
    Раскрыты детали помилования Сапеги
    Раскрыта судьба дома из «Что? Где? Когда?» после разрушения Каховской ГЭС
    Афганские пилоты по рассеянности вызвали тревогу в Шереметьево
    В Apple прокомментировали популярность ChatGPT
    Победительницу конкурса «Миссис Россия — 2023» атаковали хейтеры. Кто она и что возмутило зрителей конкурса?
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.