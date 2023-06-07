Захарова назвала возможные поставки Западом ядерного оружия Киеву концом всему

Захарова: возможные поставки Западом ядерного оружия Киеву приведут к концу всему

Возможные поставки Западом ядерного оружия Киеву приведут к «концу всему». Обеспокоенность выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Если кому-то на Западе хочется выключить на этой планете все — и свет, и в принципе существование, — тогда они, наверное, начнут поставлять и ядерное оружие киевскому режиму. Но это тогда конец всему», — заявила она.

При этом дипломат назвала такое развитие событий маловероятным, при условии что на Западе еще присутствует «логика самосохранения».

Ранее Захарова предрекла Западу провал в случае дальнейшего сталкивания Киева с Москвой. По ее словам, попытки коллективного Запада нацелить украинские власти на продолжение противостояния с Россией обречены на провал.

1 июня на сайте президента Украины появилась петиция с призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому получить доступ к тактическому ядерному оружию НАТО.