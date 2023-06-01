Зеленского попросили получить ядерное оружие НАТО

Президента Украины Зеленского призвали получить доступ к ядерному оружию НАТО

Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому получить доступ к тактическому ядерному оружию НАТО появилась на сайте лидера страны 1 июня 2023 года, передает ТАСС.

По замыслу создателей обращения, Зеленскому следует поручить правительству страны разработать законопроект, который дал бы Киеву доступ к ядерному оружию НАТО сроком на пять лет.

В таком случае тактическое ядерное оружие должно быть размещено на базах НАТО рядом с украинской границей, а само вооружение — передано Киеву для оснащения его Воздушных сил.

Ранее Зеленский призвал страны, которые находятся на границе с Россией, вступить в НАТО и Европейский союз. На вопрос китайского журналиста «почему НАТО?» Зеленский заявил, что на него есть простой ответ. По словам президента республики, когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны.