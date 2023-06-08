Раскрыты детали контракта Месси с клубом Бекхэма

TyC Sports: форвард Лионель Месси сможет покинуть клуб MLS «Интер Майами» через два года

Раскрыты детали контракта аргентинского форварда Лионеля Месси с американским клубом «Интер Майами». Они стали известны TyC Sports.

Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июня. По данным источника, контракт включает опцию, при которой нападающий сможет покинуть команду через два года. Кроме того, если стороны захотят пролонгировать соглашение до 2026 года, они должны будут договориться о продолжении сотрудничества.

7 июня Месси объявил о переходе в «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Аргентинец заявил, что решение о трансфере в клуб Главной лиги футбола (MLS) подтверждено на 100 процентов.

С 2021 года Месси играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.