Тренер Макгрегора назвал Махачева бомжом после обращения к Илону Маску

Тренер Макгрегора Дэнис назвал бойца UFC Махачева бомжом после обращения к Илону Маску

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис, который также являлся тренером ирландца Конора Макгрегора по борьбе, в Twitter назвал россиянина Ислама Махачева бомжом после обращения к американскому бизнесмену Илону Маску.

Тренеру не понравилось, что Махачев потребовал у Маска синюю галочку верификации на его аккаунте в Twitter. «Тебе сначала надо получить синий пояс, прежде чем получать синюю галочку, ты, бомж», — написал он.

Дэнис известен по выступлениям в Bellator. На его счету две победы в двух поединках. До перехода в MMA американец успешно выступал на турнирах по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу.

Махачев является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В ночь на 23 октября он одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Всего на счету 31-летнего россиянина 24 победы при одном поражении.