Водителя оштрафовали на 11 миллионов рублей за превышение скорости

Nyan: богатого водителя в Финляндии оштрафовали на 11 миллионов рублей

Богатый водитель в Финляндии получил штраф в размере 129,5 тысячи евро (11,2 миллиона рублей) за превышение скорости на 32 километра в час. Об этом сообщает Nyan.

Полиция остановила Андерса Виклефа, когда он ехал со скоростью 82 километра в час в зоне, где нельзя было разгоняться быстрее 50 километров в час. За это нарушение ему выписали штраф, а также на десять дней отобрали водительские права. «Я очень сожалею о случившемся и надеюсь, что эти деньги пойдут на здравоохранение», — заявил он.

Это не первый случай, когда Виклефа ловят на превышении скорости. В 2018 году его оштрафовали на 63680 евро (5,5 миллиона рублей). Его обязали выплатить такие крупные суммы, так как система расчета штрафов в Финляндии учитывает уровень дохода нарушителя.

Виклеф является председателем холдинга, в который входят компании, работающие в сферах логистики, недвижимости, торговли, туризма и других.

Ранее сообщалось, что жительница лондонского района Баркинг и Дагенем выбросила окурок на дорогу из окна машины и получила штраф на крупную сумму. Женщина отказалась сказать, кто именно находился за рулем в тот момент, за что была привлечена к ответственности.

