Женщина выбросила окурок из окна машины и была оштрафована на 130 тысяч рублей

Metro: жительницу Лондона оштрафовали на 130 тысяч рублей за выброшенный на дорогу окурок

Жительница лондонского района Баркинг и Дагенем Морин Батиса выбросила окурок на дорогу из окна машины и получила штраф на крупную сумму. Об этом сообщает Metro.

Полиция заметила, что из машины, принадлежащей Батисе, выбросили непотушенную сигарету со стороны водителя. Однако женщина отказалась сказать, кто именно находился за рулем в тот момент, за что была привлечена к ответственности.

Батису оштрафовали на 1,5 тысячи фунтов стерлингов (130 тысяч рублей). Она не признала свою вину в магистратском суде Лондона. «Суть проблемы заключается в том, что этот человек мусорит. Неважно, окурок это или пакет. Это преступление, и мы не потерпим, чтобы люди относились к нашему району как к свалке», — заявили в суде.

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