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14:44, 30 декабря 2022Из жизни

Женщина выбросила окурок из окна машины и была оштрафована на 130 тысяч рублей

Metro: жительницу Лондона оштрафовали на 130 тысяч рублей за выброшенный на дорогу окурок

Фото: Антон Воробьев / Unsplash

Жительница лондонского района Баркинг и Дагенем Морин Батиса выбросила окурок на дорогу из окна машины и получила штраф на крупную сумму. Об этом сообщает Metro.

Полиция заметила, что из машины, принадлежащей Батисе, выбросили непотушенную сигарету со стороны водителя. Однако женщина отказалась сказать, кто именно находился за рулем в тот момент, за что была привлечена к ответственности.

Батису оштрафовали на 1,5 тысячи фунтов стерлингов (130 тысяч рублей). Она не признала свою вину в магистратском суде Лондона. «Суть проблемы заключается в том, что этот человек мусорит. Неважно, окурок это или пакет. Это преступление, и мы не потерпим, чтобы люди относились к нашему району как к свалке», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что будущие родители узнали пол ребенка и нарушили закон Бразилии. Они попросили организатора события узнать пол ребенка и купить краску соответствующего цвета, а затем вылить ее в водопад Cachoeira Queima-Pé, где проходило торжественное событие.

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Алиса Удовик
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