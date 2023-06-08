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10:57, 8 июня 2023Силовые структуры

Гражданин Армении предстанет перед российским судом за статус бродяги

В Краснодаре перед судом предстанет 35-летний иностранец за статус бродяги

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре перед судом предстанет 35-летний гражданин Армении по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в среду, 8 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина в 2008 году получил статус так называемого бродяги. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, выполняли его указания и поручения, также мужчина распространял и сохранял преступные традиции. Под влиянием иностранца находились территории Краснодарского и Ставропольского краев.

6 июня 2022 года мужчина был арестован. Он также имеет судимости за незаконный оборот наркотиков, хулиганство и незаконное пересечение госграницы.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области уголовник получил срок за криминальный статус и ячейку АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России).

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    Илона Палей
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