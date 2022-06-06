Гражданин Армении попал в России под следствие за уголовный статус «бродяги»

На Кубани арестован гражданин Армении за занятие высшего положения в преступной иерархии

В Краснодарском крае суд арестовал неоднократно судимого 34-летнего гражданина Армении, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следствия, с 2008 года у мужчины имеется уголовный статус так называемого бродяги. Ему подчинялись представители преступного мира с более низким криминальным статусом. Обвиняемый обладал безоговорочным авторитетом и влиянием на Кубани и Ставрополье. Он был осужден за незаконный оборот наркотиков, хулиганство и незаконное пересечение госграницы.

3 июня сообщалось, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил авторитета Вагана Неркараряна, известного в криминальных кругах как Карлик, к десяти годам колонии строгого режима за вымогательство. Во время суда он вину не признал. По данным следствия, с июня по сентябрь 2016 года подсудимый, находясь в СИЗО № 1, требовал ценные бумаги у сокамерника, угрожая ему и его близким убийством. В этом ему помогали двое соучастников, дело в отношении них выделено в отдельное производство. В результате потерпевший передал злоумышленнику имущество на 23 миллиона рублей.