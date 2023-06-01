Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 1 июня 2023Силовые структуры

Российский уголовник получил срок за криминальный статус

В Астраханской области уголовник получил срок за криминальный статус и ячейку АУЕ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Астраханской области 33-летнего российского уголовника приговорили к 9 годам особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию деятельности экстремистской организации и ее финансирования. Об этом в четверг, 1 июня, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2019 году отбывавший срок в исправительной колонии № 6 заключенный получил от уголовного мира криминальный статус «положенец», после чего организовал на территории колонии ячейку движения АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России).

Злоумышленник распространял на других заключенных идеологию запрещенного движения, поддерживал дисциплину согласно его нормам и сохранял преступные традиции в колонии.

24 мая сообщалось, что в Новосибирске осудили на шесть лет 40-летнего мужчину, участвовавшего в движении АУЕ.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    В Белгородской области сообщили о сложной обстановке в Шебекино
    У Трампа появился новый соперник за пост президента США
    Выпускники тайком пробрались в дом учительницы и провели там ночь
    Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в НАТО
    В Турции отказались от идеи селить россиян и украинцев в разные отели
    Москвичам начнут прививать любовь к книгам с рождения
    Командир спецназа «Ахмат» заявил о начале подготовки к наступлению
    Звезда «Дома-2» рассказала о трудностях эмиграции
    Белорусская теннисистка отказалась общаться с украинской журналисткой
    Глава МВД России Колокольцев наградил 14 отважных детей за помощь полицейским
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.