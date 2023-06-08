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13:06, 8 июня 2023Путешествия

Рейс Магадан — Сан-Франциско состоялся впервые в истории

Republic World: Air India доставила в Сан-Франциско застрявших в Магадане иностранцев

Фото: Kevin Frayer / AP Photo

Рейс Магадан — Сан-Франциско состоялся впервые в истории, авиакомпания Air India доставила в США застрявших в России из-за поломки самолета иностранных пассажиров. Об этом пишет Republic World со ссылкой на перевозчика.

«Рейс AI173D благополучно приземлился в Сан-Франциско в 00:07 8 июня 2023 года, — говорится в пресс-релизе компании. — Всем оказывается максимальная помощь на земле с оформлением формальностей и другая необходимая поддержка».

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Ранее, 6 июня, самолет авиаперевозчика Air India, летевший из Индии в США, резко сменил курс и совершил экстренную посадку в России. Во время полета в воздушном пространстве Якутии капитан воздушного судна сообщил о срабатывании индикации неисправности правого двигателя. В результате пилотам пришлось приземлиться в Магадане.

Позднее прибывших из Дели пассажиров разместили в спортзале местной школы. Отмечалось, что ночь в учебном заведении, Доме культуры и общежитии медицинского колледжа провели около 250 человек.

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    Фариза Бацазова
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