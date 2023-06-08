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12:42, 8 июня 2023Экономика

Новый владелец завода Toyota в Петербурге решил продать его

ФГУП «НАМИ» продаст активы бывшего завода Toyota концерну «Алмаз-Антей»

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Бывшие активы российского завода Toyota, расположенного в петербургских Шушарах, продадут «Шушарам-Авто» (оборонный концерн «Алмаз-Антей»). Сейчас активы принадлежат подведомственному Минпромторгу Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». Об этом решении сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства Минпромторга.

«Алмаз-Антей» собирается наладить производство грузовиков и электрокроссовера E-Neva к 2026 году, отметили в пресс-службе Минпромторга. В пояснительной записке к проекту говорится, что передача активов ускорит вопрос загрузки производственных мощностей «Шушары-Авто». А это, в свою очередь, позволит достичь целевых показателей Стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года.

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На предприятии также планируется производство грузовиков и электрических микрокаров L-type. Ранее генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников сообщал, что их выпуск наладят к концу 2024 года. Новинку смогут использовать торговые и медицинские сети, рестораны, службы городского сервиса, закрытых территорий и каршеринга.

Завод Toyota Петербурге перешел в собственность ФГУП «НАМИ» в конце марта. Предприятие Toyota работало в России 15 лет, на нем выпускали модели Toyota Camry и RAV4. В апреле управление активами завода получило АО «Обуховский завод», входящее в оборонный концерн «Алмаз-Антей».

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    Мария Черкасова
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