На бывшем заводе Toyota в Петербурге собрались выпускать грузовики

На бывшем заводе Toyota собрались выпускать грузовики БАЗ-S36A11 и электромобили E-Neva

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге собрались выпускать грузовики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Обуховского завода (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Михаила Подвязникова.

Речь идет об автомобилях для гражданских нужд БАЗ-S36A11, выпуск планируют начать в 2024 году. Кроме того, с 2026-го планируется развернуть производство электромобилей E-Neva. Концерн надеется на поддержку Минпромторга и хочет таким образом восполнить дефицит гражданского транспорта на рынке, который образовался после ухода иностранных компаний.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность государства в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ» в конце марта. Предприятие находится в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, завод проработал в стране 15 лет. На нем выпускались модели Camry и RAV4.

Об уходе с российского рынка Toyota объявила осенью 2022 года.