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16:01, 15 мая 2023Экономика

На бывшем заводе Toyota в России начнут собирать электрические микрокары

«Алмаз-Антей» запустит на заводе Toyota сборку электрических микрокаров в конце 2024-го

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге запустят сборку электрических микрокаров. Производство автомобилей L-type начнется на предприятии в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников, его слова приводит ТАСС.

Микрокары будут весить 400-550 килограммов, а их скорость будет ограничена 90 километрами в час. Такой автомобиль будет оснащен шестью съемными аккумуляторами, расположенными под сиденьями водителя и пассажира. На одной зарядке машина сможет проехать до 180 километров. Новинку смогут использовать торговые и медицинские сети, рестораны, службы городского сервиса, закрытых территорий и каршеринга.

По словам Подвязникова, первый образец микрокара презентуют на бывшем заводе Toyota 25-26 мая. Производитель намерен выпускать около 10-14 тысяч автомобилей в год. В сборке автомобилей планируют задействовать и другие предприятия концерна «Алмаз-Антей», добавил он.

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О решении прекратить производство в России Toyota объявила в сентябре 2022-го. Потери от ухода из страны компания оценила в 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

Завод Toyota в поселке Шушары в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу, в конце марта 2023 года. Предприятие работало в России 15 лет, на нем выпускали модели Toyota Camry и RAV4. В апреле управление активами завода получило АО «Обуховский завод», сообщала газета «Ведомости».

В начале мая стало известно, что на заводе в Шушарах начнут выпускать грузовики БАЗ-S36A11 и электромобили E-Neva. Таким образом «Алмаз-Антей» решил восполнить дефицит гражданского транспорта на рынке, который образовался после ухода иностранных компаний.

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Вячеслав Агапов
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