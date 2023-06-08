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10:01, 8 июня 2023Спорт

Врач рассказал о сложностях предстоящего Костомарову протезирования

Врач высказался о протезировании Костомарову фразой «с ногами будет проще, чем с руками»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Спортивный врач Андрей Звонков рассказал о сложностях предстоящего олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову протезирования. Его слова приводит MSK1.RU.

Звонков высказался о протезировании фигуристу фразой «с ногами будет проще, чем с руками». Специалист объяснил, что подобные операции никакой сложности не представляют, однако для установки протеза требуются определенные условия. «Должна быть определенная длина культи для того, чтобы протез подходил по размеру — был не слишком длинный, сидел нормально, мог работать и имел место для всех необходимых компонентов», — подчеркнул он.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета 2023-го. Отмечалось, что операции должны провести через один-два месяца.

Ранее стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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