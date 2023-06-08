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12:28, 8 июня 2023Спорт

Стало известно о шестом вызове скорой помощи Тарасовой за месяц

Mash: Татьяна Тарасова шестой раз за месяц вызвала скорую и отказалась от госпитализации

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова шестой раз за месяц вызвала домой скорую помощь. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, специалист пожаловалась на высокое давление и плохое самочувствие. Врачи предложили Тарасовой госпитализацию, но та отказалась.

5 июня Mash сообщил, что Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей. Отмечалось, что тренер вызвала скорую помощь с жалобами на повышенное давление и тошноту, но от госпитализации отказалась. Также уточнялось, что аналогичные вызовы были 2 июня и 24 мая.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

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    Алексей Гусев
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