Крупный турецкий банк стал списывать деньги со счетов россиян

Forbes: турецкий банк Denizbank начал списывать деньги со счетов россиян

Турецкий Denizbank с 5 июня стал списывать средства со счетов россиян, объясняя это платой за обслуживание. В описании трансакций в мобильном приложении банка указывается, что деньги списаны за «комиссию по управлению счетом». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на клиентов организации.

Собеседники издания и другие клиенты, пожаловавшиеся на списание денег турецким банком, имели на счетах суммы до 2000 лир (около 7000 рублей). В некоторых случаях деньги списывались со счета полностью.

Предприниматель, помогающий россиянам открывать счета в турецких банках, рассказал Forbes, что с такой ситуацией столкнулись трое россиян. В двух из трех случаев после обращения клиентов Denizbank вернул деньги. Бизнесмен отмечает, что банк называет причиной полного списания средств со счетов россиян неудачную попытку обновить приложение.

Denizbank, в отличие от других турецких банков, долгое время был лоялен к клиентам из России: кредитная организация не требовала безвозвратную комиссию и не вводила требований по крупному депозиту. Однако в ноябре 2022 года он вслед за другими банками резко ужесточил условия открытия счетов для россиян. Минимальная сумма депозита для них выросла почти в десять раз, а минимальный размер исходящего SWIFT-перевода составляет 10 тысяч долларов.