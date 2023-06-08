ЮАР предрекли потерю миллиардов долларов из-за дружбы с Россией

Bloomberg: ЮАР может потерять около $32,4 млрд экспортной выручки из-за дружбы с Россией

Южно-Африканская Республика (ЮАР) рискует потерять 32,4 миллиарда долларов экспортной выручки, поскольку западные партнеры могут прекратить с ней торговлю из-за дружбы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным инвестфонда Stanlib Asset Management, 30,4 процента от общего объема экспортной выручки ЮАР в 2022 году (около 105 миллиардов долларов) пришлись на США и Евросоюз. В случае обострения геополитического конфликта и введения санкций экономика африканской страны может недосчитаться суммы, эквивалентной 10 процентам ее ВВП.

Согласно заявлению властей, ЮАР занимает нейтральную позицию в отношении проведения Россией специальной военной операции на Украине. Однако африканская страна постоянно взаимодействует с Россией по политическим и военным вопросам, что может оттолкнуть иностранных инвесторов, отметила экономист Stanlib Asset Management Ндивхухо Нетшитенже.

Так, критику со стороны США и ЕС ранее вызвало проведение в феврале совместных военно-морских учений ЮАР с Китаем и Россией. В Европарламенте, например, заявили, что Евросоюзу стоит рассмотреть возможность пересмотра финансовых отношений с ЮАР, а также введения санкций против страны. В свою очередь представители банковской сферы ЮАР считают, что энтузиазм властей в отношении связей с Россией выглядит странно на фоне кризиса энергоснабжения и высокого уровня безработицы, а также потенциальных рисков.