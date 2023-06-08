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14:18, 8 июня 2023Силовые структуры

СК запросил арест организаторов экстремистского движения «Весна»

Следствие запросило арест шестерых организаторов экстремистского движения «Весна»

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следствие просит арестовать шестерых организаторов движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Следственный комитет (СК) России направил в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ксенжепольского Я.А., Затеева Е.А., Хорошенина В.А., Архиповой А.Н., Синельникова П.Н., Неустроева В.П.

Фигурантов уже доставили в суд. Их обвиняют по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, призывах к деятельности против безопасности государства, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Ранее сообщалось, что у активистов прошли обыски.

Движение «Весна» в октябре 2022 года было внесено в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента. В декабре суд в Петербурге признал организацию экстремистской и запретил в России. В прокуратуре отметили, что представители движения проводят незаконные публичные мероприятия и применяют насилие к представителям правоохранительных органов.

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    Илона Палей
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