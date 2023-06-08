Мэр Новой Каховки сообщил об уровне воды после затопления

Мэр Новой Каховки сообщил, что уровень воды после затопления снизился уже на 1,2 метра

Вода после затопления в Новой Каховке Херсонской области продолжает уходить — ее уровень снизился уже на 1,2 метра. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из подтопленных районов региона эвакуировано более 4000 человек. Также в МЧС рассказали, что за сутки из подтопленных районов эвакуировано более 300 человек за сутки, в том числе 70 детей.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате этого произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.