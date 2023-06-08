Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:31, 8 июня 2023Бывший СССР

Мэр Новой Каховки сообщил об уровне воды после затопления

Мэр Новой Каховки сообщил, что уровень воды после затопления снизился уже на 1,2 метра

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вода после затопления в Новой Каховке Херсонской области продолжает уходить — ее уровень снизился уже на 1,2 метра. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из подтопленных районов региона эвакуировано более 4000 человек. Также в МЧС рассказали, что за сутки из подтопленных районов эвакуировано более 300 человек за сутки, в том числе 70 детей.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате этого произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Экс-генсек НАТО оценил возможность отправки войск альянса на Украину. Что думают страны о ее членстве в организации?
    В Японии более 205 тысяч жителей получили предписание об эвакуации
    ВСУ перебросили войска для наступления на купянском направлении
    США и ЕС призвали Косово отступить в конфликте с Сербией
    Джонни Депп оценил роль дочери в раскритикованном сериале
    Стало известно о росте доли России в импорте нефти Чехией
    Жительница Испании рассказала о работе приложения для учета обязанностей по дому
    Врачи назвали неожиданные свойства клубники
    Российский бизнес стал тратить на зарплаты на треть больше
    Российский игрок НХЛ рассказал о поездке в американское гетто
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.