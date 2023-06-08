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16:26, 8 июня 2023Спорт

Зидан вновь отказался возглавить ПСЖ

Le Parisien: тренер Зинедин Зидан вновь отказался от предложения возглавить ПСЖ

Фото: Oryk HAIST / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Французский тренер Зинедин Зидан вновь отказался возглавить «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом стало известно Le Parisien.

По информации источника, столичный клуб предлагал Зидану сменить на посту главного тренера Кристофа Гальтье, однако 50-летний специалист отклонил этот вариант. Отмечается, что в ответ на вопрос о своем будущем Зидан заявил, что на текущий момент у него нет никаких планов.

В 2022 году ПСЖ уже предлагал Зидану работу в команде. Тогда специалист объяснил отказ тем, что его не устраивает проект парижского клуба.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. Специалист трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов и дважды в чемпионате и Суперкубке Испании.

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    Дарья Коршунова
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