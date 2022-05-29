Зидан отказался возглавить ПСЖ

Зинедин Зидан отказался возглавить «Пари Сен-Жермен»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Téléfoot.

Катарские владельцы ПСЖ рассматривали кандидатуру французского специалиста, однако Зидана не устроил проект парижского клуба. В окончательный шорт-лист на пост главного тренера ПСЖ вошли четыре кандидата: Рубен Аморим из «Спортинга», Кристоф Гальтье из «Ниццы», Сержиу Консейсау из «Порту» и Тиаго Мотта, возглавляющий «Специю».

Нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино планирует продолжить работу. Его контракт истечет в июне 2023 года.

ПСЖ удалось сохранить одного из лидеров клуба форварда Килиана Мбаппе. Руководство парижан заключило новый контракт с нападающим, на которого претендовал мадридский «Реал».

Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала» в 2021 году. Он трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов.