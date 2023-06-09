В Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани

Правительство Херсонской области заявило о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани, затопленных в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«В Алешках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию», — заявил чиновник.

Он добавил, что в субботу, 10 июня, в зоне подтопления, где уже сошла вода, приступят к оценке ущерба силами специальной комиссии. Речь идет о Новой Каховке и части населенных пунктов округа.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле в произошедшем обвинили Киев.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).