Брат российского игрока НХЛ объяснил его отказ приезжать на родину в межсезонье

Брат Ивана Барбашева Сергей заявил, что игрок проводит межсезонье в США ради комфорта

Старший брат российского форварда «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева Сергей объяснил его отказ приезжать на родину. Об этом сообщает Legalbet.

«Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит», — заявил Сергей. Он добавил, что однажды брата отправили из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) после того, как нападающий провел межсезонье в России.

3 июня Иван Барбашев оценил запрет привозить Кубок Стэнли в Россию. «Честно говоря, мне все равно. Я не думаю, что Кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», — заявил спортсмен.

Барбашев выступает за «Вегас» с февраля 2023 года. Ранее он на протяжении шести лет играл в составе «Сент-Луис Блюс».