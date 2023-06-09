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21:37, 9 июня 2023Спорт

Брат российского игрока НХЛ объяснил его отказ приезжать на родину в межсезонье

Брат Ивана Барбашева Сергей заявил, что игрок проводит межсезонье в США ради комфорта
Иван Барбашев

Иван Барбашев. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Старший брат российского форварда «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева Сергей объяснил его отказ приезжать на родину. Об этом сообщает Legalbet.

«Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит», — заявил Сергей. Он добавил, что однажды брата отправили из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) после того, как нападающий провел межсезонье в России.

3 июня Иван Барбашев оценил запрет привозить Кубок Стэнли в Россию. «Честно говоря, мне все равно. Я не думаю, что Кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», — заявил спортсмен.

Барбашев выступает за «Вегас» с февраля 2023 года. Ранее он на протяжении шести лет играл в составе «Сент-Луис Блюс».

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    Андрей Стрельцов
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